Polisi Sisir Tempat Hiburan Malam di Kudus, 16 Pemandu Karaoke Dites Urine

jateng.jpnn.com, KUDUS - Sebanyak 16 pemandu karaoke di dua tempat hiburan malam di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjalani tes urine dalam operasi pemberantasan narkoba, Minggu (15/11) dini hari.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pemandu karaoke tersebut negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan barang terlarang di kedua lokasi hiburan malam yang diperiksa.

Operasi itu digelar Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kudus bersama unsur Provost dan Urkes. Selain pemandu karaoke, petugas turut memeriksa pengunjung dan karyawan di dua kafe tersebut.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasatresnarkoba AKP Hendro Satmoko mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat hiburan malam.

"Dari hasil tes urine terhadap 16 pemandu karaoke, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. Sedangkan dari kedua lokasi hiburan tersebut hasilnya juga tidak ditemukan narkoba," kata Hendro, Senin (16/11).

Selain pemeriksaan, petugas memberikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada pengunjung maupun karyawan. Mereka diminta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Menurut Hendro, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada akhir pekan sekaligus pelaksanaan program Polisi Bersama Masyarakat.

Dia menegaskan, kepolisian akan tetap melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang dinilai berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.