Cuaca Ekstrem Mengancam Jawa Tengah, BNPB Beri Imbauan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat Jawa Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprakirakan masih berlangsung hingga 20 November 2026. Hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi.

Imbauan tersebut disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusul gangguan atmosfer yang memicu cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, termasuk Kota Semarang pada Sabtu (14/11).

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi potensi cuaca buruk selama beberapa hari ke depan.

"Kami mengimbau bahwa sampai 20 November nanti masih perlu waspadai hujan sedang sampai lebat, petir, dan angin kencang di Jawa Tengah," kata Berton, Senin (16/11).

Dia menjelaskan, cuaca ekstrem yang terjadi di Semarang pada akhir pekan lalu telah menimbulkan sejumlah risiko, mulai dari pohon tumbang hingga kerusakan atap rumah warga. Peristiwa tersebut juga berdampak terhadap sejumlah kepala keluarga.

Selain kerusakan bangunan dan infrastruktur, hujan lebat yang disertai angin kencang berpotensi mengganggu jaringan listrik serta aktivitas transportasi. Masyarakat juga diminta menghindari area terbuka saat terjadi petir karena berisiko tersambar.

BNPB turut mengingatkan bahwa Kota Semarang memiliki kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi basah. Berdasarkan catatan historis kebencanaan periode November 2021-2025, wilayah tersebut masuk dalam kategori rawan bencana jenis ini.

Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang. Warga juga perlu menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai angin kencang serta memastikan kondisi lingkungan dan bangunan tetap aman. (jpnn)