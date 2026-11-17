jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penumpang kereta api yang berangkat dari wilayah PT KAI Daop 4 Semarang perlu memperhatikan kembali jadwal perjalanan mulai 1 Desember 2026.

Sejumlah kereta mengalami penyesuaian waktu keberangkatan seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan perubahan jadwal tersebut mencakup keberangkatan yang dimajukan maupun diundur dari waktu sebelumnya.

Karena itu, calon penumpang yang sudah membeli tiket untuk perjalanan mulai tanggal tersebut diminta memeriksa kembali informasi keberangkatan. Penyesuaian waktu ini perlu diperhatikan agar pelanggan tidak terlambat tiba di stasiun.

Luqman mencontohkan jadwal keberangkatan KA Tawang Jaya Premium dan KA Muria mengalami perubahan lebih awal sekitar 45 hingga 80 menit.

Sebaliknya, KA Kamandaka relasi Semarang-Cilacap justru berangkat sekitar 70 menit lebih lambat dibandingkan jadwal sebelumnya.

"Terdapat sejumlah perjalanan yang mengalami perubahan waktu keberangkatan, termasuk beberapa KA yang berangkat lebih awal. Pelanggan diharapkan dapat mengatur waktu perjalanan menuju stasiun dengan baik agar tidak tertinggal kereta," katanya, Selasa (17/11).

Secara keseluruhan, terdapat 12 kereta di wilayah Daop 4 Semarang yang mengalami penyesuaian jadwal, yakni KA Tawangjaya Premium, Muria, Ciremai, Banyubiru, Gunung Jati, Kaligung, Tegal Bahari, Kamandaka, Kedungsepur, Blora Jaya, Menoreh, dan Ambarawa.