jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga kecamatan di Jawa Tengah masuk kategori Awas dalam pemetaan potensi dampak cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketiga wilayah tersebut berada di Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes. Masing-masing adalah Kecamatan Moga, Margasari, dan Songgom.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, hasil pemetaan sistem informasi geografis (GIS) BNPB per Minggu (15/11) siang mencatat lima kecamatan di Indonesia berstatus Awas.

Selain tiga wilayah di Jawa Tengah, dua kecamatan lainnya berada di Provinsi Riau dan Bengkulu. Keduanya ialah Kecamatan Rangsang Barat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, serta Kecamatan V Koto di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Sementara itu, sebanyak 174 kecamatan lainnya masuk kategori Siaga. Wilayah tersebut tersebar di 58 kabupaten/kota pada 18 provinsi.

Berdasarkan pemetaan BNPB, Jawa Tengah juga menjadi provinsi dengan potensi curah hujan tertinggi selama periode tiga hari, yakni mencapai 143 milimeter. Berikutnya, Riau dengan potensi 125 milimeter dan Bengkulu sebesar 120 milimeter.

Menyikapi kondisi tersebut, BNPB meminta masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah berstatus Awas dan Siaga, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi akibat hujan berintensitas tinggi. (antara/jpnn)