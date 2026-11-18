jateng.jpnn.com, REMBANG - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan menemui sejumlah ulama di Kabupaten Rembang, Selasa (17/11). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memperkuat komunikasi dengan kalangan pesantren dalam menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat.

Sejumlah tokoh agama yang dikunjungi ialah pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, serta KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha dan KH Zaimul Umam Nursalim di Pondok Pesantren Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (LP3IA).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Yuliyanto mengatakan silaturahmi tersebut juga menjadi ruang komunikasi untuk menyikapi berbagai dinamika sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, sejumlah hal menjadi perhatian dalam pertemuan itu, mulai dari menjaga toleransi dan kerukunan antarwarga hingga mendorong peran tokoh agama dalam menciptakan suasana yang sejuk.

Perkembangan media sosial dan derasnya arus informasi turut menjadi pembahasan. Penyebaran informasi palsu atau hoaks dinilai berpotensi memengaruhi masyarakat, mengganggu kerukunan, bahkan memicu persoalan sosial.

Karena itu, Yuliyanto berharap komunikasi antara kepolisian dan ulama dapat membantu masyarakat lebih cermat dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

Dia menyebut kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Jateng membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan lingkungan pesantren.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat berarti Polri tidak berjalan sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.