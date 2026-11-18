jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca Jawa Tengah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Rabu (18/11).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan kemungkinan hujan disertai petir dan angin kencang, terutama di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Jateng selatan, Jateng timur, dan Solo Raya.

Berdasarkan prakiraan Stasiun Meteorologi Kelas II Jenderal Ahmad Yani Semarang, cuaca di Jateng pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore dan awal malam, sebagian besar wilayah diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada waktu yang bervariasi.

Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah. BMKG mengingatkan masyarakat terhadap kemungkinan dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Dalam prakiraan cuaca untuk sejumlah kota, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang diprakirakan berpeluang turun di Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal.

Khusus Kota Semarang, kondisi pagi diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga awal malam, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang.