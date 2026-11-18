jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana dini hari di kawasan Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, mendadak diwarnai kebakaran.

Gudang Kopi Luwak dilalap api sekitar pukul 04.00 WIB, Rabu (18/11).

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang langsung mengirimkan 30 personel untuk menangani kejadian tersebut. Petugas berjibaku memadamkan api yang membakar bangunan dengan ukuran sekitar 40x15 meter.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan proses pemadaman berlangsung tanpa hambatan berarti.

"Kami memanfaatkan air dari saluran Sungai Kaligawe untuk mendukung operasi tersebut," ujarnya.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian itu. Setelah api berhasil dipadamkan, seluruh personel yang bertugas ditarik kembali ke markas.

Meski penanganan kebakaran telah rampung, penyebab munculnya api masih menjadi tanda tanya. Tantri mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi pasti mengenai awal kejadian.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah tidak adanya penjaga di gudang ketika kebakaran berlangsung. Kondisi tersebut membuat penelusuran penyebab kejadian membutuhkan keterangan tambahan.