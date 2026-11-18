jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menerima kunjungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Rabu (18/11).

Dalam kunjungan itu, Gubernur Luthfi diundang dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 PGRI sekaligus Hari Guru Nasional (HGN), 5 Desember 2026 mendatang.

Luthfi mengatakan aksi PGRI selaras dengan program Pemprov Jateng. Dalam rangkaian HGN tahun ini, PGRI telah melakukan sejumlah aksi sosial mulai dari penyaluran 996 tangki air bersih bagi warga terdampak kekeringan.

Termasuk layanan kesehatan gratis, dinilai sejalan dengan upaya Pemprov Jateng dalam memperluas akses pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keselarasan khususnya dalam memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dia menyinggung program Dokter Spesialis Keliling (Speling), yaitu memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis hingga ke desa-desa.

Menurutnya, pelayanan kesehatan dengan melibatkan dokter spesialis terus diperluas agar masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa dipungut biaya.

“Jadi PGRI (sudah, red) mengadakan kegiatan yang selaras dengan program kita,” kata Luthfi saat menerima audiensi Wakil Ketua PGRI Jateng Suciati beserta jajaran di ruang kerjanya, Rabu (18/11).