jateng.jpnn.com, JAKARTA - Dukungan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terus mengalir. Kali ini, ribuan santri, kiai, dan tokoh pemuda dari berbagai daerah mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Gus Yaqut yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.

Mereka juga meminta majelis hakim membebaskan Gus Yaqut. Menurut mereka, proses persidangan sejauh ini belum menunjukkan adanya bukti keterlibatan Gus Yaqut dalam penerimaan uang terkait perkara tersebut. Mereka juga menilai perkara yang menjerat Gus Yaqut memiliki nuansa politis.

Para pendukung yang memadati area PN Jakarta Pusat mengenakan kaus dan kopiah. Ada juga yang memakai kostum ala santri pesantren yakni sarung dan baju koko.

Sejumlah spanduk bertuliskan 'Bebaskan Gus Yaqut' juga dibentangkan saat berkumpul di sekitar pengadilan. Para pendukung diketahui datang dari sejumlah daerah, antara lain dari Pandeglang, Serang, Tangerang, Brebes, Rembang, Tegal, Cianjur, Purwakarta dan Jakarta.

"Kami memang ada keprihatinan pemuda, para santri, para ulama Banten terkait dengan proses hukum Gus Yaqut yang kami melihat bahwa ini ada mengarah kepada dipolitisir," kata Ketua rombongan dari Banten Sufirman di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

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Sufirman menyebut rombongan dari Banten terdiri dari sekitar 500 orang atau bahkan lebih. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari santri, ustadz, alim ulama, tokoh agama, hingga tokoh pemuda. Sufirman mengatakan, para pendukung berencana mengikuti proses persidangan hingga selesai.

"Kami berharap Gus Yaqut bisa segera dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak ada kesalahan-kesalahan. Ini nuansanya sangat politis," ujarnya.