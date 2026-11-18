jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mendorong penguatan kolaborasi lintas agama dan lintas sektor dalam mencegah potensi penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat.

Menurut Irjen Roy, upaya bersama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata yang berkelanjutan, sehingga kerukunan umat beragama tidak hanya menjadi kesepakatan dalam forum, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak yang hadir di sini melakukan suatu aksi yang benar-benar nyata, strategis, supaya kekhawatiran yang ada di masyarakat, terutama istilah minoritas dan intoleransi tidak terjadi lagi,” kata Irjen Roy saat membuka Sarasehan Tokoh Lintas Agama 2026 di Legacy Convention Hotel, Kota Semarang, Rabu (18/11).

Sarasehan yang diselenggarakan Ditbinmas Polda Jateng tersebut diikuti 265 peserta, terdiri dari pengurus FKUB dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang didampingi para Kasat Binmas jajaran. Kegiatan juga menghadirkan perwakilan enam agama serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dia juga mengajak FKUB, Kementerian Agama, FKPT, pemerintah daerah serta kepolisian untuk memperkuat koordinasi dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan.

Dirbinmas Polda Jateng Kombes Pol Siti Rondhijah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan kepolisian dengan tokoh lintas agama dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Menurutnya, sarasehan tersebut juga merupakan implementasi program Quick Wins Polri, yakni Polisi Bersama Masyarakat. Melalui sinergi dengan FKUB dan tokoh agama, diharapkan berbagai upaya pemeliharaan kamtibmas memperoleh dukungan masyarakat sehingga situasi Jawa Tengah tetap aman dan kondusif.

"Ini juga merupakan salah satu kegiatan implementasi dari program Quick Wins Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Jadi, kami bersama-sama dengan tokoh agama di seluruh Provinsi Jawa Tengah melalui perwakilan FKUB melaksanakan kegiatan bersama-sama untuk menjaga kondusivitas di wilayah Jawa Tengah," ujarnya.