jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson memperbarui lini printer EcoTank dengan menghadirkan tiga model terbaru, yakni L3311, L3351, dan L5391. Ketiganya membawa sejumlah peningkatan, mulai dari desain yang lebih ringkas, sistem pengisian tinta yang praktis, hingga konektivitas yang mendukung kebutuhan pencetakan di rumah maupun lingkungan bisnis.

Diluncurkan di Indonesia pada 18 November 2026, ketiga model tersebut merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Epson merancang pembaruan ini untuk menjawab kebutuhan pengguna yang semakin beragam, baik untuk aktivitas bekerja, belajar, maupun menjalankan usaha kecil dan menengah (UKM).

Kebutuhan pencetakan saat ini tidak hanya menuntut kualitas hasil cetak, tetapi juga efisiensi biaya operasional dan keandalan perangkat dalam penggunaan jangka panjang. Dengan lebih dari 100 juta unit printer EcoTank terjual secara global, Epson terus mengembangkan teknologi pencetakan yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada generasi terbaru ini, Epson mengklaim ukuran bodi printer menjadi hingga 20 persen lebih kecil dibandingkan model sebelumnya. Pembaruan juga mencakup penyempurnaan sistem pengisian tinta serta peningkatan fitur konektivitas untuk memudahkan pengoperasian perangkat.

Desain Lebih Ringkas, Pengisian Tinta Lebih Praktis

Salah satu perubahan yang ditawarkan Epson terdapat pada desain bodi printer. Generasi terbaru EcoTank memiliki tampilan lebih modern dengan sistem tangki tinta yang terintegrasi langsung ke dalam bodi perangkat. Desain tersebut membuat printer terlihat lebih menyatu sekaligus tidak membutuhkan banyak ruang, sehingga dapat ditempatkan di berbagai lingkungan kerja maupun rumah.

Dibandingkan generasi sebelumnya, ukuran perangkat kini lebih ringkas hingga 20 persen. Epson juga memperbaiki akses pengisian tinta agar lebih mudah digunakan.

Sistem tangki dilengkapi kode warna dan lubang pengisian khusus yang disesuaikan dengan botol tinta masing-masing. Dengan rancangan tersebut, pengguna dapat mengisi tinta secara lebih praktis dan intuitif sekaligus meminimalkan risiko tumpahan.