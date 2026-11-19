jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebutuhan hunian era sekarang kian mendesak di tengah daya jual yang menurun. Namun, hal itu tak membendung optimisme para pengembang menyediakan pemenuhan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Bukti itu dapat dilihat melalui BNI X REI EXPO 2026 di Mall Ciputra Semarang, Jawa Tengah selama 18–29 November 2026. Terdapat 13 pengembang yang menawarkan desain rumah menarik dengan harga kompetitif.

Pameran rumah kolaborasi Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Real Estate Indonesia (REI) itu tidak sekadar menjadi pameran properti, melainkan ekosistem yang mempertemukan kebutuhan hunian, solusi finansial, dan transformasi digital dalam satu pengalaman terintegrasi.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mempertemukan masyarakat dengan para pengembang serta menghadirkan pilihan hunian yang berkualitas dengan dukungan pembiayaan perbankan yang mudah dan kompetitif,” ujar Ketua DPD REI Jawa Tengah Harmawan Mardiyanto, Rabu (18/11) malam.

Menurutnya, pameran menjelang akhir tahun ini dapat memperkuat sinergi industri perbankan dan properti, memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian, serta menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

“Kami berharap expo ini dapat meningkatkan peluang transaksi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti di Jawa Tengah,” ujar Harmawan.

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Sementara itu, Regional CEO BNI Kantor Wilayah 05 Semarang Mesah Roni Ginting menyebut kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan pertumbuhan sektor properti sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian.

“Menjadi wadah kolaborasi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat akan hunian, solusi pembiayaan yang kompetitif, serta kemudahan layanan digital,” ujar Mesah.