jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir merendam permukiman warga di wilayah Mangkang Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah, setelah tanggul sungai di kawasan tersebut jebol sepanjang sekitar 15 meter pada Rabu (18/11).

Hingga Rabu malam pukul 21.10 WIB, genangan air dilaporkan terus bertambah. Ketinggian air di permukiman warga telah mencapai 30 hingga 40 sentimeter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan petugas gabungan masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan kondisi banjir sekaligus melakukan penanganan darurat.

"Tanggul jebol di wilayah Mangkang Kulon panjang sekitar 15 meter," kata Endro, Kamis (19/10).

Banjir juga melanda Kampung Nelayan Tambaksari, Kelurahan Mangunharjo. Petugas BPBD bersama warga setempat turut melakukan penanganan di kawasan tersebut.

"BPBD juga standby di lokasi Mangunharjo," ujarnya.

Sementara itu, luapan sungai dilaporkan terjadi di wilayah Kelurahan Podorejo, tepatnya RT 08/RW 08. Air berasal dari aliran Sungai Jambon atau kawasan sekitar Sendang Pucung.

Berdasarkan pendataan sementara, banjir di wilayah tersebut berdampak pada dua kepala keluarga (KK), yakni Ngadimin dan Paridi. Endro menyebut pendangkalan sungai akibat sedimentasi turut menjadi perhatian karena aliran air meluap cukup deras.