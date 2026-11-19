jateng.jpnn.com, BLORA - Polisi masih mendalami penyebab ledakan di kawasan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang merenggut nyawa seorang pekerja berusia 59 tahun bernama Karjo.

Dari pemeriksaan awal di lokasi kejadian, ledakan diduga terjadi ketika korban membersihkan tangki minyak yang sebelumnya telah dikosongkan. Polisi menduga masih ada sisa gas di dalam tangki yang belum sepenuhnya terbuang sehingga memicu ledakan.

Kasatreskrim Polres Blora AKP Andika Arya Pratama mengatakan dugaan tersebut masih didasarkan pada hasil olah tempat kejadian perkara sementara. Penyebab pasti insiden masih dalam penyelidikan.

"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara, polisi menduga ledakan terjadi saat korban hendak membersihkan tangki minyak yang sudah dalam kondisi kosong. Ledakan diduga dipicu gas yang masih tersisa di dalam tangki dan belum terbuang seluruhnya," kata Andika, Kamis (19/11).

Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sisa perlengkapan yang dikenakan korban, peralatan untuk membersihkan tangki, serta sebuah mesin gerinda.

Polisi juga menemukan bahwa Karjo bekerja seorang diri saat proses pembersihan berlangsung. Meski demikian, pekerjaan tersebut dilakukan atas perintah manajemen.

Untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan memastikan penyebab ledakan, penyidik masih meminta keterangan sejumlah saksi. Aktivitas di lokasi kejadian pun dihentikan sementara karena area tersebut masih berstatus quo untuk kepentingan penyelidikan.

Andika menjelaskan penanganan api setelah ledakan lebih banyak berupa proses pendinginan. Api yang muncul berasal dari gas terbakar dan berlangsung dalam waktu relatif singkat.