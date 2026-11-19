jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir ternyata bukan bencana yang paling sering terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah, sepanjang 2026. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat justru menunjukkan angin puting beliung menjadi kejadian paling dominan selama periode Januari hingga November.

Dari 715 kejadian bencana yang tercatat, sebanyak 293 di antaranya merupakan puting beliung. Tanah longsor menempati urutan berikutnya dengan 180 kejadian, sedangkan kebakaran tercatat sebanyak 90 kejadian.

Jenis bencana lainnya meliputi rumah roboh sebanyak 43 kejadian, banjir 32 kejadian, pohon tumbang 31 kejadian, talud longsor 16 kejadian, tanah ambles 11 kejadian, serta tanah gerak sembilan kejadian. Sisanya masuk dalam kategori bencana lain.

Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martantono mengatakan berbagai peristiwa tersebut menimbulkan dampak cukup besar bagi masyarakat. Tercatat 6.733 warga terdampak, dengan 19 orang mengalami luka-luka dan enam orang meninggal dunia.

Kerugian materi akibat seluruh kejadian bencana itu diperkirakan mencapai Rp9,4 miliar.

"Rangkaian bencana yang terjadi membuat kerugian materi kurang lebih mencapai Rp9,4 miliar," kata Endro, Kamis (19/11).

Meski frekuensi banjir lebih rendah dibandingkan puting beliung dan longsor, BPBD tetap memberi perhatian terhadap kawasan yang berpotensi terendam saat musim hujan.

Sejumlah wilayah di Semarang telah dipetakan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan banjir sedang hingga tinggi.