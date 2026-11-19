jateng.jpnn.com, BLORA - Polisi masih menyelidiki ledakan tangki di lingkungan PPSDM Migas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang menewaskan seorang pekerja bernama Karjo (59). Dugaan sementara, ledakan dipicu gas yang masih tertinggal di dalam tangki meski sudah tidak berisi minyak.

Kapolsek Cepu AKP Maryono mengatakan tangki pertasop nomor 143 berkapasitas 90 meter kubik itu merupakan satu dari 32 tangki yang berada di kawasan PPSDM Migas Cepu.

"Tangki pertasop nomor 143 itu sudah kosong dari minyak, tetapi diduga masih ada gas yang terperangkap di dalamnya sehingga memicu ledakan saat proses pembersihan tangki," kata Maryono, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan 32 tangki tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni tangki pertasop, solar, dan residu. Ketiganya memiliki penanda warna berbeda. Tangki pertasop berwarna putih, tangki solar berwarna perak, sedangkan tangki residu berwarna hitam.

Pembersihan seluruh tangki telah berlangsung selama tiga hari dan diperkirakan masih memerlukan waktu sekitar dua hari lagi. Sebagian besar pekerjaan, termasuk pada tangki solar dan residu, sudah rampung. Pekerjaan yang tersisa antara lain membersihkan bagian atas tangki dan tutupnya.

Pada tangki nomor 143, pekerja tengah mengikis kerak karat yang menempel setelah tangki terpapar air hujan selama kurang lebih empat tahun. Tahap berikutnya direncanakan berupa penggerindaan sebelum dilakukan pengelasan.

Polisi juga masih menelusuri perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Menurut Maryono, penyidik telah meminta mandor pekerjaan memberikan konfirmasi terkait dokumen perusahaan.

Kasatreskrim Polres Blora AKP Andika Arya Pratama menyampaikan bahwa dugaan adanya gas yang tertinggal di dalam tangki merupakan hasil sementara olah tempat kejadian perkara.