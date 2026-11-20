jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 705 lulusan Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang akan mengikuti Wisuda Periode I Tahun Akademik 2026/2027 di Kampus 1 Bendan, Gajahmungkur, Kota Semarang, pada Jumat dan Sabtu (20–21/11).

Mengusung tema Membuka Lembaran Baru, prosesi wisuda kali ini juga menghadirkan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni SCU Prof. Berta Bekti Retnawati menjelaskan teknologi tersebut diberi nama STEP (Soegijapranata Touch and Experience Pod). Perangkat ini dikembangkan oleh talenta muda dari Fakultas Ilmu Komputer SCU.

STEP mengintegrasikan data presensi wisudawan dengan panel sentuh yang tersedia di panggung. Ketika tombol pada layar disentuh, sistem akan secara otomatis memanggil nama wisudawan beserta predikat kelulusannya melalui suara secara langsung.

"STEP atau perangkat panggung interaktif berbasis sentuhan dan tersinkronisasi dengan sistem presensi yang dikembangkan oleh talenta muda dari Fakultas Ilmu Komputer SCU. Kami berharap bisa memberikan pengalaman berbeda bagi para wisudawan," kata Berta saat konferensi pers di Gedung Arbetus Kampus 1 Bendan, Kamis (19/11).

Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan pengalaman baru bagi para lulusan.

"Perangkat ini juga dirancang membantu kelancaran acara agar proses pemanggilan wisudawan berjalan lebih praktis dan minim hambatan," ungkapnya.

Rektor SCU Setiawan Aji Nugroho mengatakan pemanfaatan AI dalam prosesi wisuda sejalan dengan komitmen kampus untuk terbuka terhadap perkembangan teknologi. Menurut dia, kehadiran AI perlu disikapi dengan kemampuan beradaptasi sekaligus pemahaman mengenai cara memanfaatkannya.