jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 1.016 jiwa dari 453 kepala keluarga (KK) terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di wilayah Mangkang Kulon dan Mangunharjo, Kota Semarang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengerahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sukarelawan, dan masyarakat untuk menangani dampak banjir yang terjadi sejak Rabu (18/11) malam tersebut.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembersihan lingkungan. Hingga pendataan awal dilakukan, belum ada warga yang dilaporkan mengungsi.

"Ketika terjadi bencana dan warga terdampak, yang paling penting adalah bagaimana kita hadir, memastikan masyarakat aman, kebutuhan mereka terpenuhi, dan lingkungan segera pulih," kata Agustina, Kamis (19/11).

Tanggul milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tersebut mengalami kerusakan sepanjang sekitar 15 meter. Kondisi itu menyebabkan air sungai meluap ke permukiman warga sekitar pukul 19.00 WIB.

Dalam penanganan di lapangan, BBWS melakukan penanganan darurat pada bagian tanggul yang jebol menggunakan kisdam. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang membantu membersihkan lumpur serta material yang terbawa banjir.

Pemkot juga mengerahkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta PDAM untuk mendukung penanganan.

Pasokan air dari tangki PDAM digunakan untuk membantu mobil pemadam kebakaran membersihkan lokasi terdampak.