jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut melibatkan Kereta Api (KA) Muria menewaskan seorang pelajar terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11). Korban bernama M. Afan Raditya masih Kelas V di SD Tawang Mas 2, Kota Semarang.

Insiden tersebut terjadi di jalur hilir KM 2+100 antara Stasiun Jerakah – Stasiun Semarang Poncol pada pukul 12.30 WIB. Jasad korban tampak jatuh ke sungai.

“Kami turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif.

Luqman mengatakan akibat tabrakan itu, Kereta Muria sempat Berhenti Luar Biasa (BLB) di KM 1+100 untuk pemeriksaan rangkaian kereta api.

Sebelum kejadian, dia menyebut kereta tujuan Stasiun Jakarta Gambir-Stasiun Semarang Tawang itu telah membunyikan klakson berulang kali.

Dia menyebut KAI Daop 4 Semarang terus mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan perkeretaapian dan tidak beraktivitas di sekitar jalur rel demi keselamatan bersama.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di jalur kereta api karena merupakan area terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api,” ujar Luqman.

Sebelumnya, KA Muria juga terlibat kecelakaan maut yang menewaskan seorang laki-laki di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (7/11). (ink/jpnn)