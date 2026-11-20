jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pembelajaran bahasa Mandarin bagi anak-anak kini ditawarkan melalui pendekatan yang menyenangkan. Kiddles Kids Learning Chinese resmi membuka cabang di Hikaru Building, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

Founder Kiddles Pusat Yuniardi Trisna mengatakan Semarang memiliki potensi besar untuk pengembangan pembelajaran bahasa Mandarin. Pertumbuhan kota dan perkembangan kawasan industri menjadi salah satu peluang untuk memperluas layanan pendidikan bahasa tersebut.

“Semarang saya lihat kotanya besar juga, perkembangannya sangat masif. Kami juga sedang diminta untuk menyediakan Mandarin di KITB Batang,” ujarnya, Jumat (20/11).

Yuniardi mengatakan minat masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Mandarin cukup tinggi. Pihaknya telah menerima lebih dari 100 pertanyaan mengenai layanan Kiddles dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah.

Untuk memperkenalkan metode pembelajaran, Kiddles juga menyediakan program uji coba gratis atau free trial serta promo early bird bagi calon peserta.

“Mudah-mudahan bisa menjadi momentum kami bisa lebih mencerdaskan anak-anak untuk bisa bahasa Mandarin karena ke depannya dengan era globalisasi ini makin sangat dibutuhkan ya bahasa Mandarin,” katanya.

Sementara itu, Founder Kiddles Semarang Lanny Triana menjelaskan metode pembelajaran yang diterapkan mengutamakan suasana menyenangkan agar anak tidak merasa terbebani selama mengikuti kelas.

Menurut dia, pembelajaran yang terlalu kaku berpotensi membuat anak kehilangan kenyamanan dan minat belajar. Karena itu, guru didorong untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi melalui permainan maupun kegiatan seni.