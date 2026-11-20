jateng.jpnn.com, SEMARANG - Belum ada sebulan, Kereta Api (KA) Muria terlibat dua kecelakaan maut di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedua peristiwa ini menelan korban jiwa.

Temperan maut pertama pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 14.06 WIB. Insiden tersebut terjadi di jalur hilir KM 1+2 antara Stasiun Semarang Poncol-Stasiun Jerakah.

Sementara itu, insiden kedua terjadi jalur hilir KM 2+100 antara Stasiun Jerakah – Stasiun Semarang Poncol pada Jumat (20/11) sekitar pukul 12.30 WIB.

Korban bernama M. Afan Raditya masih Kelas V di SD Tawang Mas 2, Kota Semarang. Dalam kejadian ini jasad korban jatuh ke sungai.

Akibat kedua temperan ini, KA Muria terpaksa Berhenti Luar Biasa (BLB) untuk pemeriksaan rangkaian kereta api.

“Kami turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif.

Luqman mengatakan kereta tujuan Stasiun Jakarta Gambir-Stasiun Semarang Tawang itu telah membunyikan klakson berulang kali.

Dia menyebut KAI Daop 4 Semarang terus mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan perkeretaapian dan tidak beraktivitas di sekitar jalur rel demi keselamatan bersama.