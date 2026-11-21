jateng.jpnn.com, SEMARANG - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) pada 2027 naik sebesar 14,10 persen. Angka ini diklaim Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Jika dibandingkan pada 2026, persentase ini juga naik hampir dua kali lipat, dimana UMP tahun ini 7,28 persen.

Peningkatan itu setara dengan Rp 328.068 dan UMP 2027 menjadi sebesar Rp 2.655.454. Sementara UMP 2026 sebesar Rp 2.327.386,07.

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“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2027,” kata Luthfi saat mengumumkan penetapan UMP Jawa Tengah 2027 di Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11).

Dia mengatakan proses penetapan UMP ini sudah melalui pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, dan pakar atau akademisi.

Pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan para buruh yang harapannya diiringi dengan peningkatan produktivitas.

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jawa Tengah pada 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” kata Luthfi. (ink/jpnn)

Berikut data UMP Provinsi Jateng dalam 10 tahun terakhir: