jateng.jpnn.com, BLORA - Bareskrim Polri ikut menangani penyelidikan ledakan tangki di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Insiden tersebut menewaskan seorang pekerja bernama Karjo (59).

Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana mengatakan pelibatan Bareskrim dilakukan karena lokasi kejadian merupakan objek vital nasional. Hingga Jumat (20/11), tim gabungan masih melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti.

“Penanganan peristiwa tersebut melibatkan tim Bareskrim Polri karena lokasi kejadian merupakan objek vital nasional. Tim Bareskrim juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Inggal, Sabtu (21/11).

Dia mengatakan Polres Blora belum bisa menyampaikan perkembangan terbaru karena pemeriksaan masih berlangsung bersama tim Bareskrim Polri.

“Masih proses semua. Masih diperiksa semua dengan tim Bareskrim sama kita. Jadi, untuk jelasnya bagaimana, kami masih menunggu,” ujarnya.

Inggal memastikan kepolisian akan menuntaskan penanganan perkara tersebut berdasarkan hasil penyelidikan.

"Yang jelas ini diproses tuntas sama teman-teman," tegasnya.

Ledakan terjadi di area kilang PPSDM Migas Cepu, Jalan Sorogo, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Rabu (18/11) sekitar pukul 09.30 WIB.