jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat pada 21–26 November 2026. Kondisi tersebut berisiko memicu bencana hidrometeorologi, mulai banjir hingga tanah longsor.

Peringatan itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyusul terpantau sejumlah faktor atmosfer yang mendukung peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Tengah.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang terpantau aktif secara spasial di Jawa Tengah.

“Salah satunya, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang terpantau aktif secara spasial di wilayah Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan,” kata Teguh, Sabtu (21/110).

Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, kondisi atmosfer lainnya yang turut mendukung pembentukan awan hujan adalah adanya belokan angin dan konvergensi di wilayah Jawa Tengah.

Kelembapan udara pada berbagai lapisan atmosfer juga terpantau relatif tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan proses pembentukan awan hujan berkembang hingga lapisan atmosfer atas.

Selain itu, BMKG mengamati labilitas atmosfer lokal yang kuat di sejumlah daerah. Faktor tersebut mendukung proses konveksi dan pertumbuhan awan hujan secara intensif.

Teguh menambahkan sirkulasi siklonik yang aktif di Laut Jawa juga berkontribusi terhadap pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Tengah.