jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan bagi generasi muda, khususnya Gen Z yang condong mengutamakan kebutuhan konsumsi dibandingkan menyiapkan investasi hunian.

Kondisi itu mendorong akses pembiayaan rumah makin terjangkau, salah satunya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah Harmawan Mardiyanto menilai skema cicilan jangka panjang dapat menjadi salah satu solusi untuk membuka peluang generasi muda memiliki rumah sejak usia produktif.

Menurutnya, kecenderungan Gen Z memprioritaskan konsumsi membuat kepemilikan rumah kerap tidak menjadi prioritas. Padahal, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang perlu dipersiapkan sejak dini.

“Sekarang banyak kawan-kawan yang kita bilang Gen Z itu memang rata-rata mereka lebih memilih menggunakan apa yang mereka punya untuk konsumsi terlebih dahulu,” kata Harmawan, Sabtu (21/11).

Dia menilai kebijakan pemerintah memperpanjang tenor KPR dari maksimal 20 atau 25 tahun menjadi hingga 40 tahun dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mulai mencicil rumah dengan beban angsuran yang lebih terjangkau.

Skema tersebut diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki kemampuan cukup untuk membeli rumah melalui pembiayaan konvensional.

“Tujuannya untuk menjangkau agar kawan-kawan generasi muda itu semakin mudah, makin bisa mulai nyicil punya rumah,” ujarnya.