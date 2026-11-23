jateng.jpnn.com, SEMARANG - Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menggelar pendidikan dan pelatihan pegawai bertajuk Pelatihan Teknis Tim Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Kegiatan ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah (Pemda) Pati.

Pelatihan yang bertujuan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ini berlangsung di Griya Persada Convention Hall & Resort, Bandungan, Semarang pada 17 dan 19 November 2026.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widyatmoko, Senin (23/11).

Menurutnya, melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, tim perencana diarahkan untuk mampu mengidentifikasi titik rawan, memetakan tingkat kerentanan, serta menganalisis potensi risiko pada berbagai program dan kegiatan perangkat daerah secara lebih tajam dan objektif.

Selama pelaksanaan pelatihan yang menggandeng Yura Training Center sebagai mitra penyelenggara, para peserta mendapatkan pendalaman materi teknis serta latihan penyusunan kerangka perencanaan yang aplikatif agar dapat langsung diterapkan dalam tugas kedinasan sehari-hari.

“Dengan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang matang, sumber daya pengawasan dapat dialokasikan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan menghasilkan rekomendasi yang bernilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Pati serta mendorong pencegahan potensi penyimpangan sejak dini,” kata Teguh.

Sementara itu, CEO Yura Training Center Wahyu Adi Saputro menilai langkah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan pelatihan teknis ini mencerminkan keseriusan institusi dalam membangun budaya kerja pengawasan yang profesional dan adaptif.

“Kami sangat mengapresiasi semangat belajar dan antusiasme peserta dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Penguasaan teknis PPBR ini akan sangat membantu tim dalam merancang program kerja pengawasan yang lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pengendalian intern pemerintah daerah,” kata Wahyu Adi. (ink/jpnn)