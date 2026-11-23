jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mutasi jabatan terjadi lagi di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Kali ini, sebanyak 12 kapolres masuk dalam daftar mutasi yang diteken oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

“Mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier sekaligus kebutuhan organisasi untuk terus berkembang,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto, Senin (23/11).

Menurutnya, pergantian pejabat bukan sekadar perubahan personel dalam struktur organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan semangat dan kinerja baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting, setiap perubahan dalam organisasi harus bermuara pada pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan humanis,” tuturnya. (ink/jpnn)

Berikut daftar 12 Kapolres jajaran Polda Jateng:

• Kapolresta Klaten

Pejabat lama: Kombes Ari Cahya Nugraha,

Pejabat baru: AKBP Ibnu Bagus Santoso,

• Kapolresta Magelang

Pejabat lama: Kombes Edy Bagus Sumantri,

Pejabat baru: AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang,

• Kapolres Semarang

Pejabat lama: AKBP Heru Dwi Purnomo

Pejabat baru: AKBP Rislam Harfian,