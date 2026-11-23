jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mekanisme belanja barang dan jasa bagi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta beralih melalui lokapasar. Hal ini ditekankan karena lokapasar dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sekda Jateng) Sumarno mengatakan lokapasar memberikan keunggulan karena harga barang dapat dilihat secara terbuka oleh pengguna.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempersempit ruang manipulasi harga maupun praktik yang tidak sesuai prinsip pengadaan pemerintah.

“Pengadaan barang dan jasa melalui marketplace menurut saya lebih akuntabel. Harganya terpampang secara terbuka, sehingga siapa pun bisa melihat,” ujarnya dalam Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2026, di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/11).

Sumarno menilai sistem pengadaan melalui lokapasar juga dapat menjadi salah satu upaya memperkuat integritas pelaksana pengadaan.

Dia menjelaskan transparansi harga dan transaksi menjadi instrumen penting untuk mengurangi potensi intervensi maupun praktik yang merugikan keuangan negara.

Sumarno juga mengingatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas dalam setiap tahapan pengadaan.

“Pengadaan merupakan bagian dari siklus pengelolaan APBD harus dijaga sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” katanya.