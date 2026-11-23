jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan skema transportasi umum becak listrik di Ibu Kota Jawa Tengah. Sebanyak 350 pengayuh akan mendapat becak listrik dari program Presiden Prabowo Subianto.

Ratusan pengayuh becak itu masuk dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data hingga pelatihan teknis bagi calon penerima oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang.

Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menjelaskan program ini diprioritaskan bagi pengemudi becak yang masih aktif menjalankan profesinya.

“Kami memastikan calon penerima benar-benar merupakan pengemudi becak aktif dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Program ini menyediakan becak listrik bagi 350 pengemudi di Kota Semarang,” ujar Danang, Senin (23/11).

Akan ada tiga tahapan yang harus diikuti calon penerima. Mulai verval keabsahan identitas, pelatihan teori dan praktik teknis hingga pengambilan nomor identitas pengambilan unit.

Program becak listrik ini disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN).

“Pelatihan teori dan praktik sangat penting karena cara mengoperasikan becak listrik tentu berbeda dengan becak kayuh. Para pengemudi juga dibekali pengetahuan mengenai perawatan hingga tata cara pengisian daya,” katanya. (ink/jpnn)