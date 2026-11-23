jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penjualan menurun, biaya operasional meningkat, hingga kesulitan mengelola karyawan menjadi tantangan yang dihadapi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan.

Situasi ini membuat sebagian pengusaha tak lagi sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga berupaya menjaga bisnis tetap berjalan dan mampu menggaji pekerja.

Kondisi itu menjadi perhatian Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Jawa Tengah (Gekrafs Jateng) yang menggelar Business Skill Mastery di Getz Hotel Semarang, Sabtu (21/11).

Baca Juga: Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Divonis 4 Tahun Penjara

Kegiatan ini diikuti 120 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelaku UMKM, pengusaha, profesional hingga jajaran direksi perusahaan.

Ketua Gekrafs Jawa Tengah Berty Diah Rahmana mengatakan, kegiatan tersebut berangkat dari kepedulian terhadap situasi yang tengah dihadapi para pelaku usaha.

Menurutnya, tak sedikit pengusaha yang harus memutar strategi agar bisnisnya tetap bertahan di tengah penurunan penjualan dan meningkatnya biaya operasional.

“Kalau kami melihat kondisi sekarang, banyak sekali teman-teman pelaku usaha yang sedang berjuang. Ada yang penjualannya menurun, biaya operasional terus meningkat, kesulitan mengelola karyawan, bahkan ada yang harus memikirkan bagaimana usahanya tetap berjalan dari bulan ke bulan,” kata Berty, Senin (23/11).

Menurutnya, dalam kondisi seperti sekarang, keberhasilan bisnis tidak selalu diukur dari besarnya keuntungan atau seberapa cepat usaha berkembang. Kemampuan mempertahankan operasional dan memastikan pekerja tetap mendapatkan penghasilan juga menjadi bagian penting dari keberhasilan usaha.