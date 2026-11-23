jateng.jpnn.com, SEMARANG - Enam perwira menengah (pamen) di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) masuk dalam mutasi yang diteken oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengatakan penyegaran kepemimpinan dan penguatan struktur organisasi merupakan upaya peningkatan kualitas dalam melayani kepada masyarakat.

“Mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier sekaligus kebutuhan organisasi untuk terus berkembang,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto, Senin (23/11).

Menurutnya, pergantian pejabat bukan sekadar perubahan personel dalam struktur organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan semangat dan kinerja baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting, setiap perubahan dalam organisasi harus bermuara pada pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan humanis,” tuturnya. (ink/jpnn)

Berikut daftar pamen di lingkungan Polda Jateng:

• Dirresnarkoba Polda Jateng

Pejabat lama: Kombes Yos Guntur Yudi F.S,

Pejabat baru: Kombes Devy Firmansyah,

• Dirressiber Polda Jateng

Pejabat lama: Kombes Wahyu Nugroho Setyawan,

Pejabat baru: Kombes Johanson Sianturi,