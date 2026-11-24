jateng.jpnn.com, JAMBI - Upaya memulihkan ekosistem gambut tidak cukup dilakukan dengan pemadaman kebakaran ketika musim kemarau tiba. Dibutuhkan langkah jangka panjang untuk menjaga kelembapan lahan, memulihkan kawasan yang rusak, sekaligus memastikan masyarakat di sekitarnya memperoleh manfaat dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendekatan tersebut tengah didorong Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) melalui sejumlah program, mulai dari pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga perhatian terhadap kualitas lingkungan permukiman, termasuk pemenuhan sanitasi dasar.

Tiga aspek tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pemulihan ekosistem dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Sekat kanal diarahkan untuk mempertahankan ketersediaan air di lahan gambut, Rumah Sepakat disiapkan sebagai ruang penguatan peran masyarakat, sedangkan sanitasi dasar berkaitan dengan akses air bersih dan lingkungan permukiman yang layak.

Pendekatan itu juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 6 tentang ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI Sriyanto mengatakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur lahan basah secara berkelanjutan. Salah satu prioritasnya adalah memastikan kondisi tanah gambut tetap basah sehingga tidak mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau.

"Kami mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, khususnya mengoptimalkan fungsi sumur dalam (deep well) supaya basah," kata Sriyanto dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (24/11).

Berdasarkan perhitungan tim pakar BPGMN, kebutuhan infrastruktur pembasahan di tujuh provinsi prioritas pencegahan karhutla mencapai sedikitnya 23.129 sekat kanal dan 113 kolam penampungan air atau embung.

Selain pembangunan sekat kanal dan embung, BPGMN juga tengah mengkaji pengembangan sumur dalam untuk memperkuat sistem pembasahan gambut.