jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor Honda Vario dan mobil ambulans terjadi di Jalan Rawalo-Patikraja, Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Senin (24/11) sore.

Empat orang yang berada di sepeda motor meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Keempat korban merupakan satu keluarga asal Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Mereka terdiri atas pengendara motor berinisial IS (35), pembonceng KS (56), serta dua anak laki-laki berinisial ME (2) dan MF (5).

Kasatlantas Polresta Banyumas Kompol Achmad Riedwan Prevoost menjelaskan kecelakaan berlangsung sekitar pukul 15.15 WIB. Polisi menerima laporan kejadian tersebut 15 menit kemudian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sepeda motor bernomor polisi R-4075-TN yang dikendarai IS melaju dari arah timur menuju barat dengan kecepatan sedang.

Saat melintas di lokasi kejadian, pengendara diduga berupaya menyalip sebuah bus yang berada di depannya.

Namun, manuver tersebut berujung petaka karena dari arah berlawanan muncul ambulans bernomor polisi R-8490-IJ yang dikemudikan IN (33), warga Ajibarang Kulon, Kabupaten Banyumas.

Jarak kedua kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan tidak dapat dihindari.