jateng.jpnn.com, BLORA - Dewan Pengupahan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 menjadi Rp2.680.670 per bulan. Angka tersebut bertambah Rp334.975 dibandingkan UMK 2026 yang sebesar Rp2.345.695.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Blora Endro Budi Dermawan mengatakan angka tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam sidang Dewan Pengupahan pada 23 November 2026.

Berdasarkan berita acara sidang, usulan kenaikan UMK Blora mencapai 14,28 persen. Perhitungannya menggunakan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp3.436.757 dengan persentase kesepakatan Dewan Pengupahan 78 persen.

"Besaran usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora pada 23 November 2026," kata Endro, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan mekanisme penghitungan tersebut mengacu pada Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain UMK, Dewan Pengupahan Blora juga mengajukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027 sebesar Rp2.922.198. Usulan ini ditujukan bagi perusahaan di sektor energi serta pertambangan minyak dan gas bumi (migas), dengan mempertimbangkan risiko pekerjaan.

Endro menyebut cakupan UMSK di Blora meliputi pekerja di lingkungan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Khusus sektor Pertamina, ketentuannya tidak hanya berlaku bagi pekerja yang menangani kegiatan pertambangan dan pengelolaan migas, tetapi juga pekerja di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta agen LPG.

Ketentuan serupa juga diusulkan berlaku bagi badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor migas, termasuk BPE dan BPH milik Pemerintah Kabupaten Blora. Pekerja yang terlibat dalam pengelolaan sumur minyak tua oleh BPE turut masuk dalam cakupan tersebut.