jateng.jpnn.com, SEMARANG - Serikat pekerja mendesak Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengeluarkan rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) 2027 sebesar Rp 4.204.690. Nilai itu merupakan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diperjuangkan para pekerja.

Para buruh juga meminta rekomendasi penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Semarang 2027 sebesar 5 persen di atas UMK.

“Tuntutan ini bukan sekadar aspirasi, melainkan memiliki pijakan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan,” kata Presidium Abjat Semarang Aulia Hakim, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan regulasi itu mengatur penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 138 ayat (1), penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, Pasal 139 ayat (1) mengatur penghitungan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak.

Bahkan, Pasal 139 ayat (4) menegaskan penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.

Menurut buruh, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong KHL tidak sekadar menjadi angka pembanding dalam proses penetapan upah, tetapi menjadi acuan nyata agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

“Nilai KHL harus diperjuangkan sebagai acuan nyata untuk memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak,” ujarnya.