jateng.jpnn.com, SEMARANG - Teater Gemati sukses menampilkan pertunjukan berjudul Prasara dalam Festival Teater Semarang 2026 di Gedung Ki Nartosabdo, Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (22/11).

Lakon karya Siwigustin saduran bebas oleh Kartikawati yang digarap Afprian Baskoro ini dipentaskan dengan durasi sekitar 30 menit.

“Prasara menceritakan tentang perjuangan melawan kerusakan lingkungan akibat keserakahan penguasa dan pemilik modal, serta konflik antara seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dan seorang anak yang ingin memperjuangkan kelestarian alam,” kata Baskoro kepada JPNN.com, Selasa (24/11).

Cerita berpusat pada Hermanah, seorang perempuan muda yang aktif dalam gerakan penyelamatan lingkungan. Dia menentang proyek-proyek yang merusak alam, meskipun tindakannya membuat dirinya terancam oleh Maton, kaki tangan para elite penguasa.

Di sisi lain, Madreh, ibunya, melarang Hermanah terlibat dalam perjuangan tersebut. Trauma kehilangan anak sulungnya, Adara, yang meninggal saat banjir melanda kampung mereka, membuat Madreh sangat takut kehilangan anaknya kembali.

“Pertentangan keduanya semakin tajam karena Hermanah merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melawan kerusakan lingkungan, terlebih ayahnya, Padreh, diduga bekerja untuk pihak yang mengeksploitasi alam,” katanya.

Di balik konflik tersebut, terdapat sosok Penguasa yang memanfaatkan keserakahan dan ketakutan manusia untuk mengendalikan mereka.

Dia menjadikan manusia sebagai boneka demi kepentingannya sendiri, sementara alam dan masyarakat kecil menjadi korban.