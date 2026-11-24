jateng.jpnn.com, SOLO - Tuntutan sembilan bulan penjara terhadap Murdo Krismanto Putro dalam perkara penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum.

Pasalnya, perkara yang disebut mendapat sorotan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berujung pada tuntutan pidana di bawah satu tahun penjara.

Pengamat Hukum Indo Law Watch Vikran Subakti mempertanyakan dasar pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) dalam menentukan besaran tuntutan terhadap Murdo. Terlebih, terdakwa disebut pernah berstatus sebagai terpidana dalam perkara sebelumnya.

“Tuntutan 9 bulan itu memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum penuntut umum, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah perkara kepemilikan senjata api ilegal lainnya,” kata Vikran, Selasa (24/11).

Berdasarkan dokumen tuntutan yang disusun JPU Bagyo Mulyono dan Agustinus Diaparari, Murdo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal, yakni menguasai senjata api dan amunisi tanpa izin resmi.

Dalam perkara tersebut, barang bukti yang diajukan meliputi satu pucuk senjata api laras panjang jenis BCM-MCMR-13 buatan Amerika Serikat, dua magazine, serta 40 butir peluru kaliber 5,56 milimeter.

Vikran menilai besaran tuntutan terhadap Murdo perlu dibandingkan dengan perkara kepemilikan senjata api ilegal lainnya yang pernah disidangkan. Salah satunya perkara Edi Suranta Gurusinga alias Godol di PN Lubuk Pakam, Sumatera Utara, pada 2024.

Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut Edi dengan pidana delapan tahun penjara. Penuntut umum juga menjadikan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagai salah satu keadaan yang memberatkan.