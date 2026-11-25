jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Sebanyak 145 kepala keluarga (KK) di Dusun Trukan, Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kini memiliki akses air bersih setelah wilayah tersebut dilanda kekeringan selama delapan bulan.

Akses air bersih itu hadir melalui pembangunan sumur bor yang disalurkan LAZiS Jateng lewat program Alirkan Kebaikan. Bantuan tersebut merupakan titik ke-22 sumur bor yang dihadirkan lembaga tersebut sekaligus menjadi proyek pertama hasil kolaborasi dengan Yayasan Annur Insan Pembangkitan, PLN Indonesia Power.

Serah terima fasilitas air bersih yang dilaksanakan pada Senin (23/11) itu diimplementasikan oleh LAZiS Jateng Kantor Layanan Wonogiri.

Meski sudah dimanfaatkan 145 KK, sumur bor tersebut belum menjangkau seluruh penduduk Dusun Trukan. Wilayah itu tercatat memiliki sekitar 200 KK.

Sebelum bantuan datang, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan air. Sebagian mengandalkan sumur dangkal, sedangkan warga lainnya terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut makin menyulitkan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Kepala Desa Jimbar Sutrisno mengatakan, masyarakat sebenarnya telah berulang kali berupaya mencari sumber air. Bahkan, pengeboran telah dilakukan hingga tujuh kali dan hanya dua titik yang berhasil menemukan sumber air.

"Selama delapan bulan ini kami benar-benar merasakan kondisi yang memprihatinkan. Sumur-sumur mengering, sementara kebutuhan air masyarakat terus berjalan. Alhamdulillah, kehadiran sumur bor ini menjadi solusi yang sangat berarti bagi warga kami," kata Sutrisno, Rabu (25/11).

Menurut dia, keberadaan sumur bor tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Air tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan peternakan dan mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk budidaya cabai serta terong.