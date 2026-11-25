jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca Jawa Tengah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Rabu (25/11). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Jenderal Ahmad Yani Semarang, hujan diperkirakan terjadi pada siang hingga sore atau awal malam dengan waktu yang bervariasi.

Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang terutama perlu diwaspadai di wilayah pegunungan, dataran tinggi, sebagian Pantura, serta Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya.

Adapun daerah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Ungaran, Salatiga, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Slawi, Magelang, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Surakarta, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, Pemalang, dan Brebes.

Untuk Kota Semarang, BMKG memperkirakan cuaca pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Memasuki sore hingga awal malam, kondisi diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang.

Kecepatan angin di Semarang diperkirakan berkisar 10-30 kilometer per jam dari arah barat laut hingga timur. Suhu udara berada pada kisaran 27-36 derajat Celsius dengan kelembapan udara 40-85 persen.

Secara umum, angin di wilayah Jawa Tengah diperkirakan bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10-35 kilometer per jam. Suhu udara berkisar 16-36 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara mencapai 40-95 persen.