jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penetapan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di Kota Semarang, Jawa Tengah belum menemui kesepakatan. Antara buruh, pengusaha dan pemerintah masih saling tawar.

Serikat pekerja mengusulkan sebesar Rp 4,2 juta, sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan pada angka Rp 3,9 juta. Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengambil jalan tengah 95,4 persen dari Kualitas Hidup Layak (KHL) atau Rp 4.011.616.

“Untuk kawan-kawan buruh meminta sebesar Rp 4,2 juta,” kata Koordinator Aksi Presidium Abjat Kota Semarang Luqmanul Hakim, Rabu (25/11).

Luqmanul mengatakan angka yang diusulkan tersebut sesuai dengan kajian pemerintah pusat sebesar Rp 4,2 juta. Angka tersebut, sesuai dengan 100 persen KHL sesuai penghitungan tersebut sesuai dengan UU nomor 27 Tahun 2026.

“KHL adalah data yang dikeluarkan oleh kementerian. Data KHL Kota Semarang adalah Rp 4,2 juta,” ujarnya.

Rombongan buruh yang menggelar unjuk rasa pada Selasa (24/11) kemarin itu, diterima oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Agustina mengatakan hasil pertemuan dengan buruh akan menjadi catatan untuk membahas pengupahan tahun depan. Menurutnya, tarik ulur penetapan UMK akan dibahas dalam kesempatan berikutnya.

“Kami menerima audiensi dengan buruh bersama Forkompinda, kami harapkan bisa dirembuk lagi,” ujar Agustina.