jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat Semarang dan sekitarnya memiliki kesempatan melihat sekaligus mencoba berbagai kendaraan terbaru melalui pameran Permata Bank GAIKINDO Auto Week Semarang 2026.

Pameran otomotif tersebut mulai berlangsung pada Rabu (25/11) hingga 29 November 2026. Kegiatan ini digelar serentak di 10 kota di Indonesia, setelah sebelumnya Permata Bank GAIKINDO Auto Week Jakarta diresmikan pada 20 November 2026.

Selain Semarang, rangkaian pameran juga berlangsung di Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Solo, dan Surabaya.

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Khusus di Semarang, pameran diselenggarakan di 23 Mall Semarang. Konsep tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses lokasi pameran sekaligus melihat langsung berbagai pilihan kendaraan penumpang terbaru.

Sebanyak 17 merek otomotif turut ambil bagian, yakni BYD, Changan, Chery, Daihatsu, Ford, GAC AION, Geely, Honda, Hyundai, Jetour, KIA, Mazda, MG, Omoda Jaecoo, Suzuki, Wuling, dan XPENG.

Pengunjung tidak hanya dapat melihat kendaraan yang dipamerkan, tetapi juga mencoba langsung melalui fasilitas test drive.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan penyelenggaraan serentak di 10 kota merupakan strategi untuk mendekatkan pameran otomotif kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, pameran GAIKINDO di dalam mal kami gelar secara serentak di kota-kota besar, termasuk Semarang. Langkah strategis ini kami ambil agar dampak positif pameran dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya terpusat di Jakarta," ujar Anton.