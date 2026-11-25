jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan mobil terjadi di Jalan Pawiyatan Luhur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (25/11/2026). Seorang mahasiswi bernama Thalia, warga Ngaliyan, meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Korban mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh hingga masuk ke kolong mobil jenis L300.

Kasubnit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra mengatakan korban mengalami luka serius pada bagian kepala.

"Satu orang meninggal dunia. Jenazahnya kami evakuasi ke RSUP Kariadi," kata Novita, Rabu (25/11).

Novita menjelaskan kecelakaan bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy di Jalan Pawiyatan Luhur. Saat itu, korban berada di belakang mobil Blind Van/Delvan L300 dan diduga berusaha mendahului kendaraan tersebut.

"Namun, ketika melakukan manuver, sepeda motor korban bersenggolan dengan kendaraan roda dua lain yang melaju dari arah berlawanan," ungkapnya.

Benturan tersebut membuat korban kehilangan kendali hingga terjatuh ke sisi kiri jalan dan masuk ke kolong mobil L300.

"Korban oleng dan terjatuh ke kiri masuk di bawah kolong mobil Blind/Delvan L300," ungkap Novita.