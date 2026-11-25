jateng.jpnn.com, SOLO - Masyarakat Solo dan sekitarnya memiliki kesempatan melihat sekaligus menjajal berbagai kendaraan terbaru dalam Permata Bank GAIKINDO Auto Week Solo 2026.

Pameran otomotif tersebut resmi dibuka pada Rabu (25/11) dan berlangsung hingga 29 November 2026.

Bertempat di The Park Mall Solo Baru, pameran ini menghadirkan 15 merek kendaraan penumpang. Merek yang berpartisipasi meliputi BYD, Chery, Daihatsu, Ford, Geely, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, MG, Omoda Jaecoo, Suzuki, Toyota, Wuling, dan XPENG.

Pengunjung tidak hanya dapat melihat langsung berbagai model kendaraan, tetapi juga menjajalnya melalui fasilitas test drive yang tersedia selama pameran.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan, penyelenggaraan di Solo merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pameran otomotif ke berbagai daerah.

Menurut dia, pameran GAIKINDO di pusat perbelanjaan yang digelar secara serentak di sejumlah kota menjadi langkah baru untuk mendekatkan industri otomotif kepada masyarakat.

Baca Juga: Tarik Ulur Penetapan UMK Kota Semarang

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, pameran GAIKINDO di dalam mall kami gelar secara serentak di kota-kota besar, termasuk Solo. Langkah strategis ini kami ambil agar dampak positif pameran dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya terpusat di Jakarta," ujar Anton.

Dia berharap kehadiran berbagai merek otomotif di Solo dapat mendorong aktivitas pasar kendaraan di daerah sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional pada penghujung 2026.