jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Calon Daerah Otonom Baru Brebes Selatan.

“Hari ini kami sepakati tiga Raperda, salah satunya Raperda Calon Daerah Otonom Baru yaitu Kabupaten Brebes Selatan. Ini sudah ditandatangani maka nanti kita antar ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan,” kata Luthfi seusai penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Rabu (25/11)

Ada tiga pertimbangan terkait persetujuan Raperda Calon Daerah Otonom Baru Brebes Selatan. Di antaranya aspirasi dari masyarakat, mendekatkan pelayanan masyarakat Brebes Selatan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Itu yang paling utama. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan harus mempunyai dampak kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Luthfi berharap semua proses yang ditempuh dapat berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan proses pemekaran atau Calon Daerah Otonom Baru Brebes Selatan sudah ada kajian sejak 2015. Selanjutnya pada 2018, DPRD Kabupaten Brebes dan Bupati Brebes menyetujui rencana tersebut.

Kemudian pada 30 Juli 2026, DPRD Jateng menerima pengajuan dari Gubernur Jateng tentang persetujuan Calon Daerah Otonom Baru Brebes Selatan tersebut.

“Kami bentuk pansus (panitia khusus, red) dengan orang-orang yang paham tentang Brebes. Hari ini kita tetapkan persetujuan antara Gubernur Jateng dan DPRD Jateng. Nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat, ada kajian-kajian lain,” katanya.