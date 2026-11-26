jateng.jpnn.com, SEMARANG - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 se Jawa Tengah (Jateng) telah ditetapkan pada Rabu (25/11).

Penetapan upah tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/452 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jateng Tahun 2027 tanggal 25 November 2026 dan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/453 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jateng Tahun 2027 tanggal 25 November 2026.

Nilai UMK itu berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota se-Jateng. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dan dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Baca Juga: Tarik Ulur Penetapan UMK Kota Semarang

Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Terdapat tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, dan Kota Magelang tidak dapat ditetapkan UMK karena rekomendasinya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Sesuai dengan regulasi, maka di tiga kabupaten/kota tersebut upah minimum yang berlaku adalah UMP.

Berdasarkan keputusan tersebut, rata- rata kenaikan UMK sebesar Rp 254.739 (9,86 persen) UMK tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp 4.011.616 mengalami kenaikan Rp 309.907 (8,37 persen), sedangkan UMK terendah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 2.655.970,57 mengalami kenaikan Rp 181.249 (7,32 persen).

UMSP 2027 ditetapkan pada sektor industri sigaret kretek mesin sebesar Rp 2.680.454, pengolahan dan pengawetan daging danproduk daging sebesar Rp 2.675.454, dan industri konsentrat pakan hewan sebesar Rp 2.662.954.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan dalam proses penetapan UMK dan UMSK telah memperhatikan rekomendasi bupati/walikota yang sebelumnya dibahas oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk penetapan UMSP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jateng.