jateng.jpnn.com, SEMARANG - Permata Bank memperkuat komitmennya sebagai Bank for Family melalui penyelenggaraan Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di 23 Mall Semarang. Dalam pameran yang berlangsung pada 25–29 November 2026 tersebut, Permata Bank menghadirkan berbagai solusi finansial untuk mendukung kebutuhan kendaraan dan pengelolaan keuangan keluarga.

Sebagai sponsor utama untuk tahun kedua, Permata Bank tidak hanya menawarkan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi juga memperkenalkan beragam produk perbankan, transaksi, hingga investasi kepada pengunjung.

Direktur Consumer & Branch Banking Permata Bank Eddie Sajoga mengatakan partisipasi dalam GAW merupakan bagian dari upaya perusahaan mendampingi nasabah dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan finansial pada setiap tahap kehidupan.

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Melalui konsep Bank for Family, Permata Bank ingin menjadi mitra keuangan yang dapat memberikan solusi sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan kendaraan.

"Bagi Permata Bank, partisipasi dalam GAW merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan keluarga dengan konsep Bank for Family, yaitu menjadi mitra finansial yang selalu mendampingi nasabah dan keluarga dalam setiap tahapan kehidupan," ujar Eddie dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11).

Dia menjelaskan kendaraan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas keluarga, baik untuk bekerja maupun menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Permata Bank menghadirkan fasilitas pembiayaan kendaraan yang didukung layanan perbankan serta teknologi yang aman dan andal.

"Karena itu, kami menghadirkan solusi finansial yang relevan melalui pembiayaan kendaraan bermotor, serta layanan perbankan yang komprehensif, dengan berbagai kemudahan yang didukung teknologi yang andal dan aman, serta Relationship Manager yang kompeten, yang berorientasi kepada solusi kebutuhan finansial nasabah," katanya.

Beragam Promo Permata Bank di GAW