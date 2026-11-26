jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 4.011.616.

Penetapan tersebut diumumkan di Kota Semarang pada Rabu (25/11). Ketentuannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/452 tentang UMK Jawa Tengah 2027 dan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/453 tentang UMSP Jawa Tengah 2027.

Berdasarkan keputusan tersebut, rata-rata kenaikan UMK di Jawa Tengah mencapai Rp 254.739 atau 9,86 persen.

Selain Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal menjadi daerah dengan UMK relatif tinggi, masing-masing sebesar Rp 3.489.893. Sementara itu, UMK terendah ditetapkan di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 2.655.970,57.

Ada tiga daerah yang tidak ditetapkan UMK, yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, dan Kota Magelang. Rekomendasi dari ketiga daerah tersebut berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga upah minimum yang berlaku mengikuti besaran UMP.

Berikut daftar lengkap UMK Jawa Tengah 2027:

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Kabupaten Cilacap: Rp 2.953.164,00 Kabupaten Banyumas: Rp 2.657.730,00 Kabupaten Purbalingga: Rp 2.655.970,57 Kabupaten Banjarnegara: Rp 2.680.670,00 Kabupaten Purworejo: Rp 2.670.000,00 Kabupaten Wonosobo: Rp 2.700.000,00 Kabupaten Magelang: Rp 2.782.877,00 Kabupaten Boyolali: Rp 2.705.000,00 Kabupaten Klaten: Rp 2.699.177,00 Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.663.000,00 Kabupaten Wonogiri: Rp 2.668.000,00 Kabupaten Karanganyar: Rp 2.797.178,00 Kabupaten Sragen: Rp 2.670.000,00 Kabupaten Blora: Rp 2.680.670,00 Kabupaten Rembang: Rp 2.680.670,00 Kabupaten Pati: Rp 2.700.000,00 Kabupaten Kudus: Rp 3.070.000,00 Kabupaten Jepara: Rp 2.953.879,00 Kabupaten Demak: Rp 3.489.893,00 Kabupaten Semarang: Rp 3.395.000,00 Kabupaten Temanggung: Rp 2.685.000,00 Kabupaten Kendal: Rp 3.489.893,00 Kabupaten Batang: Rp 2.942.346,00 Kabupaten Pekalongan: Rp 2.833.598,00 Kabupaten Pemalang: Rp 2.783.773,00 Kabupaten Tegal: Rp 2.749.406,00 Kabupaten Brebes: Rp 2.703.615,67 Kota Surakarta: Rp 2.796.417,00 Kota Salatiga: Rp 2.913.163,72 Kota Semarang: Rp 4.011.616,00 Kota Pekalongan: Rp 2.895.926,00 Kota Tegal: Rp 2.755.412,00

Selain UMK, Pemprov Jateng juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor industri. Berikut perinciannya:

Industri sigaret kretek mesin: Rp 2.680.454. Pengolahan dan pengawetan daging dan produk daging: Rp 2.675.454. Industri konsentrat pakan hewan: Rp 2.662.954.

Ahmad Luthfi mengatakan penetapan UMK memperhatikan rekomendasi bupati dan wali kota yang sebelumnya dibahas bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Adapun penetapan UMSP mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.