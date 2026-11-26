jateng.jpnn.com, SOLO - Permata Bank memperluas layanan finansial bagi masyarakat melalui ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di The Park Mall Solo Baru, 25-29 November 2026.

Dalam pameran otomotif tersebut, Permata Bank menawarkan berbagai solusi finansial, mulai dari pembiayaan kendaraan bermotor, layanan transaksi perbankan, hingga investasi. Kehadiran ini sekaligus memperkuat komitmen perusahaan sebagai Bank for Family.

Permata Bank kembali menjadi sponsor utama GAW untuk tahun kedua. Pada penyelenggaraan 2026, pameran tersebut diperluas ke 10 kota di Indonesia. Setelah dibuka di ICE BSD City, Tangerang, pada 20 November, kegiatan serupa digelar serentak di sembilan kota lainnya mulai 25 hingga 29 November.

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Eddie Sajoga, Direktur Consumer & Branch Banking Permata Bank, mengatakan partisipasi perusahaan dalam GAW merupakan bagian dari upaya mendampingi nasabah dan keluarga dalam berbagai tahapan kehidupan.

Menurutnya, kendaraan menjadi salah satu kebutuhan keluarga untuk menunjang kenyamanan, keamanan, serta mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Bagi Permata Bank, partisipasi dalam GAW merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan keluarga dengan konsep Bank for Family, yaitu menjadi mitra finansial yang selalu mendampingi nasabah dan keluarga dalam setiap tahapan kehidupan. Kami percaya bahwa memiliki kendaraan merupakan kebutuhan setiap keluarga untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta mendukung mobilitas dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari,” kata Eddie.

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Dia menjelaskan, Permata Bank menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan bermotor yang didukung layanan perbankan komprehensif. Kemudahan tersebut juga ditunjang teknologi yang aman dan andal serta dukungan Relationship Manager yang kompeten.

“Sejalan dengan semangat Growing Together, kami ingin terus bertumbuh bersama nasabah, keluarga, mitra bisnis, dan masyarakat,” ujarnya.