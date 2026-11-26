jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 15 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Pekalongan, Jawa Tengah. Pemindahan ini dilakukan karena Lapas Semarang overkapasitas.

Belasan warga binaan tersebut terdiri dari perkara narkotika, pidana umum serta perlindungan perempuan dan anak. Mereka dipindahkan pada Selasa,(24/11).

Kepala Lapas Kelas I Semarang Ahmad Tohari mengatakan proses pemindahan diawali dengan penjemputan warga binaan di blok hunian oleh petugas.

“Sebanyak 15 warga binaan dipindah dengan alasan keamanan karena di sini mereka telah melakukan pelanggaran, sehingga kami putuskan untuk memindahkan ke Lapas lain yang lebih memadai,” kata Tohari, Kamis (26/11).

Tohari menjelaskan bahwa total narapidana yang menghuni Lapas Semarang sudah mencapai 1.300 orang.

Dia menyebut satu persatu warga binaan dibawa ke pos komando untuk dilakukan pemeriksaan badan, barang dan kesehatan. Proses pemindahan melibatkan lima petugas Lapas Semarang yang dikawal oleh dia polisi.

“Pemindahan dilakukan dengan tetap memperhatikan standar operasional pemindahan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas serta melalui tindakan yang humanis,” kata Tohari. (ink/jpnn)