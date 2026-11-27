jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merancang pendapatan daerah sebesar Rp23,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp23,05 triliun dengan pembiayaan daerah sebesar Rp61,02 miliar.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan rancangan tersebut saat membacakan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Provinsi Jawa Tengah 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, Kamis (27/11).

Dia mengatakan pembangunan Jawa Tengah pada 2027 mengusung tema Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.

Dari total pendapatan yang direncanakan, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp15,6 triliun. Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp7,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah Rp25,5 miliar.

Adapun belanja daerah akan difokuskan untuk membiayai sejumlah program prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Pada sektor pendidikan, Pemprov Jateng menyiapkan anggaran Rp3,2 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun unit sekolah baru jenjang SMA, SMK, dan SLB, memberikan beasiswa, serta menjalankan program pendidikan gratis.

Sektor kesehatan memperoleh alokasi lebih besar, yakni Rp3,88 triliun. Anggaran itu juga mencakup pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan berbagai layanan kesehatan lainnya.